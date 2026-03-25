Centrale bank Frankrijk somberder over groei door Iranoorlog

De centrale bank van Frankrijk is pessimistischer geworden over de economische groei van het land door de oorlog in Iran. De sterke stijging van de gas- en olieprijzen door het conflict beperkt de uitgaven van consumenten en investeringen van bedrijven waarschijnlijk.

De Banque de France gaat in zijn basisscenario ervan uit dat het bruto binnenlands product (bbp) van Frankrijk dit jaar met 0,9 procent stijgt en volgend jaar met 0,8 procent. In een eerdere raming ging de centrale bank nog uit van 1 procent groei in zowel 2026 als 2027.

In dit scenario rekent Banque de France erop dat de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran kort duurt en de hoge energieprijzen tijdelijk zijn. Het is ook mogelijk dat het conflict en de energiecrisis langer duren, wat zwaarder zal wegen op de economische groei.

Dinsdag waarschuwde De Nederlandsche Bank dat de Iranoorlog zwaar op de groei kan drukken. In het ergste geval zou de Nederlandse economie slechts mondjesmaat groeien.