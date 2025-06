Timmermans gaat praten met Asscher over twijfels over GL-PvdA

DEN HAAG (ANP) - Partijleider Frans Timmermans gaat in gesprek met Lodewijk Asscher - een van zijn voorgangers - over de twijfels die Asscher heeft gekregen bij GroenLinks-PvdA. De oud-partijleider worstelt met het Israëlbeleid van de nauw samenwerkende partijen en ging daar maandagavond op in tijdens de Nacht van de Verlichting in de Waalse Kerk in Amsterdam.

Asscher was een van de prominente leden die zich zaterdag bij het partijcongres uitspraken tegen een motie die opriep tot een volledig wapenembargo tegen Israël. Hij heeft er moeite mee dat daardoor ook geen onderdelen zouden worden geleverd voor het luchtafweersysteem Iron Dome. De motie van GL-PvdA-Kamerlid Kati Piri is overigens verworpen door de Tweede Kamer.

Na zijn toespraak leek Asscher te hinten op een mogelijk vertrek bij de partij. Hij zei te twijfelen "of die partij zich van mij losmaakt". Timmermans ging daar bij de talkshow Humberto op in: "Ik wil van hem horen waar de partij hem los zou laten." Hij zegt Asscher over enkele dagen te spreken.

PvdA-prominent Gerdi Verbeet maakte zondag haar vertrek bekend nadat ze ontdaan was door de motie en de "onfatsoenlijke gang van zaken" hierover tijdens het partijcongres. Tegenstanders werden uitgejoeld. "Ze willen een debatpartij zijn, maar kunnen niet omgaan met verschillende meningen", zei ze daar maandagavond over bij Nieuwsuur.

De motie over het wapenembargo vindt ze een voorbeeld van "links populisme". Ze ziet het als een manier om met een motie die het toch niet zou halen in de Tweede Kamer in het gevlei te komen bij een deel van de achterban.

Timmermans vindt haar vertrek "echt heel verdrietig". Maar hij zag het ook al een "tijdje aankomen", gezien haar kritiek op de aanstaande fusie tussen GroenLinks en PvdA.