Timmermans mist 'expliciete steun' voor burgemeester en politie

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans mist "expliciete steun" vanuit het kabinet voor burgemeester Femke Halsema na het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam. Het gaat hem daarbij niet om de persoon, benadrukte hij in een Kamerdebat, maar om "het instituut burgemeester".

"Nu ging het om Amsterdam", zei Timmermans in het Kamerdebat. "Maar ik geef u op een briefje dat driehonderd burgemeesters in dit land hebben meegekeken en zich hebben afgevraagd: als er een probleem is, word ik dan ook door het kabinet onder de bus gegooid, of kan ik op ze rekenen?"

Ook voor de politie had Timmermans graag meer dankbaarheid en respect gezien vanuit de politiek. Zij hebben onder zware omstandigheden "geweldig werk verricht" en "veel erger weten te voorkomen", zei hij. "Ze verdienen onze steun."