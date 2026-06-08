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Topambtenaar: langetermijnstrategie corona kwam moeilijk op gang

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 15:19
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DEN HAAG (ANP) - Pogingen om tot meer maatschappelijk perspectief te komen in de strijd tegen het coronavirus, werden telkens achterhaald door oplopende besmettingscijfers, die toch leidden tot acute maatregelen. Dat zei topambtenaar Mark Roscam Abbing, destijds verantwoordelijk voor de langetermijnstrategie tegen corona, tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de besluitvorming in die tijd.
Roscam Abbing trad in het najaar van 2020 aan, toen de eerste coronagolf achter de rug was. Zijn opdracht was om te kijken hoe op de langere termijn de samenleving zo kon worden ingericht dat die niet bij iedere piek in de infecties opnieuw op slot zou hoeven. In de praktijk kwam daar aanvankelijk niet veel van terecht, erkende hij. "Keer op keer op keer viel het tegen."
De topambtenaar kreeg bijvoorbeeld opdracht te kijken hoe mensen eind 2020 toch samen kerst zouden kunnen vieren. Maar uiteindelijk zat Nederland rond de feestdagen in "de zwaarste lockdown die we hebben gehad", zei hij.
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