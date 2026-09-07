ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tot 11 jaar cel voor verkenning rond moord Derk Wiersum en geweld

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 15:33
anp070926121 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse gerechtshof heeft maandag tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf opgelegd aan zes verdachten voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Een deel zou een bijdrage hebben geleverd aan verkenningen voorafgaand aan de moord op Derk Wiersum. De advocaat stond de kroongetuige bij in het grote liquidatieproces Marengo. Hij werd in september 2019 vermoord bij zijn huis in Amsterdam.
Een deel van de verdachten zou onder meer de auto's hebben geleverd die gebruikt zijn door de schutters bij de moord op Wiersum en bij voorverkenningen bij zijn kantoor en woning.
Vijf verdachten zijn ook veroordeeld voor de mishandeling van een man in Utrecht op 30 oktober 2019. Het slachtoffer "is met fors geweld met slagwapens in elkaar geslagen, met als gevolg onder meer een schedelbasisfractuur", aldus het hof.
De zaak van een zevende verdachte wordt op een later moment behandeld. Het gaat om Anouar T., een neef van Ridouan Taghi.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2733225521

Met pensioen naar Spanje? Dit houdt een Nederlands stel netto over na zorgpremie, belasting en woonlasten

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Huurder in 2027: huurverhoging, zorgpremie en belasting opgeteld, tot €75 per maand meer

ANP-567346812

Duitse raket schrijft geschiedenis

136950246_m

De effectiefste flirttactiek volgens psychologen

ANP-566315903

Tanken langs de snelweg wordt nog duurder

223490110_m

Je douchekop is stiekem een van de smerigste plekken in huis (en zo maak je hem het best schoon)

Loading