Tot 11 jaar cel voor verkenning rond moord Derk Wiersum en geweld

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse gerechtshof heeft maandag tot elf jaar en drie maanden gevangenisstraf opgelegd aan zes verdachten voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Een deel zou een bijdrage hebben geleverd aan verkenningen voorafgaand aan de moord op Derk Wiersum. De advocaat stond de kroongetuige bij in het grote liquidatieproces Marengo. Hij werd in september 2019 vermoord bij zijn huis in Amsterdam.

Een deel van de verdachten zou onder meer de auto's hebben geleverd die gebruikt zijn door de schutters bij de moord op Wiersum en bij voorverkenningen bij zijn kantoor en woning.

Vijf verdachten zijn ook veroordeeld voor de mishandeling van een man in Utrecht op 30 oktober 2019. Het slachtoffer "is met fors geweld met slagwapens in elkaar geslagen, met als gevolg onder meer een schedelbasisfractuur", aldus het hof.

De zaak van een zevende verdachte wordt op een later moment behandeld. Het gaat om Anouar T., een neef van Ridouan Taghi.