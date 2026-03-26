Trump boos op Iraanse houding rond onderhandelingen

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 12:40
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt boos te zijn op Iran over de onderhandelingen om de oorlog tot een einde te maken. Volgens de president "smeken" de Iraniërs om een deal, maar zeggen ze publiekelijk alleen "dat ze kijken naar ons voorstel".
"Ze kunnen maar beter snel serieus aan de slag gaan, voordat het te laat is, want als dat eenmaal gebeurt, is er geen weg terug, en dat zal geen prettig gezicht zijn", schreef hij in zijn kenmerkende dreigende toon op Truth Social.
De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei woensdag nog dat Teheran niet van plan is te onderhandelen. Hij zei dat er wat berichten waren uitgewisseld via bemiddelaars, maar hij vond dat "niet hetzelfde als onderhandelen met de VS".
In een ander Truth-bericht van donderdag uitte Trump ook zijn woede over andere NAVO-landen. "Ze hebben helemaal niks gedaan om te helpen met dit krankzinnige land", foeterde hij in kapitalen.
Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Honderden kilometers onder onze voeten ligt een verborgen oceaan die de herkomst van al het aardse water ter discussie stelt

Nederlandse drugscrimineel op Bali geliquideerd

Kaartloos betalen voor het eerst populairder dan met betaalpas

