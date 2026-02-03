Trump buigt: VS voorziet ICE agenten Minneapolis van bodycams na geweld

Volgens de minister van Binnenlandse Veiligheid, Kristi Noem, krijgen alle agenten die bij dat ministerie werken in Minneapolis met onmiddellijke ingang bodycams. Zodra er financiering beschikbaar is, zal het bodycam-programma worden uitgebreid naar het hele land, aldus Noem op X. Volgens president Donald Trump zijn de bodycams "over het algemeen goed" voor wetshandhaving, omdat mensen "niet kunnen liegen over wat er gebeurt".

De gewelddadige dood van twee burgers, die in de staat Minnesota werden doodgeschoten door agenten van de immigratiedienst ICE en de grenspolitie, leidde in Minneapolis en elders tot protesten. Betogers riepen onder meer op tot het vertrek van Noem. Omstanders filmden de incidenten. Volgens Washington handelden de agenten uit zelfverdediging.

ICE is een van de overheidsdiensten die onder het ministerie van Binnenlandse Veiligheid valt.