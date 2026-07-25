Trump combineert grappen met sneren tijdens correspondentendiner

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump combineerde grappen met sneren tijdens het jaarlijkse Correspondents' Dinner in Washington. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden, nadat het in april was afgebroken toen een gewapende man probeerde door de beveiliging te breken en daarbij schoten loste. Onder anderen Trump werd geëvacueerd.

Trump wisselde vriendelijke grappen af ​met kritiek op wat hij de "fake news media" noemt. Ook haalde hij uit naar tegenstanders als de journalist Don Lemon ("het laagste IQ op de tv"), de progressieve politica Ilhan Omar ("die moet verdomme ons land uit") en beroemdheden als Bruce Springsteen en Jane Fonda.

"Dit is werkelijk de grootste groep mensen met het 'Trump-waanzinsyndroom' die ooit op één plek is samengebracht", zei hij tegen de gasten, bestaande uit vooral journalisten en politici. "Sommigen van jullie hebben geluk gehad dat ons vorige diner voortijdig werd afgebroken, want ik was van plan jullie hard aan te pakken."

Het evenement is bedoeld om de persvrijheid in de VS te eren. Voorvechters van persvrijheid bekritiseren de regering-Trump vanwege rechtszaken tegen mediaorganisaties, beperkingen van de toegang voor bepaalde journalisten en dreigementen met maatregelen tegen omroepen.