Verdachte in zaak dood broer zangeres S10: ik ben onschuldig

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 13:58
HAARLEM (ANP) - De 30-jarige Richie F. uit Hoorn ontkent dat hij betrokken was bij de dood van de tweelingbroer van zangeres S10. "Ik heb niets te maken met de gijzeling en niets te maken met zijn dood. Ik ben onschuldig", zei F. maandag in de rechtbank in Haarlem.
Het Openbaar Ministerie verdenkt F. van vrijheidsberoving en doodslag. Het OM stelt dat de broer van S10 in de flat werd vastgehouden en geen andere uitweg zag dan van het balkon te springen.
Het slachtoffer werd op 16 april zwaargewond gevonden op het dak van een garage onderaan een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Hij overleed op 19 juni 2025 aan zijn verwondingen.
De advocaat van F. heeft de rechtbank gevraagd het voorarrest op te heffen, omdat uit camerabeelden is gebleken dat F. niet in de woning was ten tijde van de val om 19.02 uur. Het OM wil dat F. vast blijft zitten, omdat hij 's middags wel in de woning is geweest en ook bij de "nazit" met twee medeverdachten aanwezig was. De rechtbank laat dinsdag weten of F. vast blijft zitten.
