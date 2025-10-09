ECONOMIE
Trump: Gaza-deal krijgt ondertekeningsceremonie in Egypte

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:43
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er een ondertekeningsceremonie komt voor de deal tussen Hamas en Israël. Die zal plaatsvinden in Egypte. Trump zelf zegt te "proberen" om aanwezig te zijn bij de ceremonie.
Volgens Trump moeten de nog levende gijzelaars maandag of dinsdag vrijkomen. Dat is onderdeel van het akkoord dat de onderhandelaars van Israël en Hamas in de nacht van woensdag op donderdag sloten in Egypte. De vrijlating kan pas plaatsvinden als het staakt-het-vuren is ingegaan en dat gebeurt pas als het Israëlische kabinet met het plan akkoord is gegaan. Die regeringsploeg stemt daar donderdagavond over.
Trumps speciale gezant Steve Witkoff stelde eerder al dat Trump volgende week zijn opwachting zal maken in Egypte. Het kantoor van de Israëlische president kondigde aan dat Trump zondag in Jeruzalem zal zijn. Witkoff en Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner zijn donderdagmiddag aangekomen in Israël, meldt de BBC.
