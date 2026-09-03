ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: geen belastingvoordeel voor scholen die minderheden helpen

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 16:56
anp030926164 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft nieuwe plannen aangekondigd om positieve discriminatie tegen te gaan, schrijft The New York Times. Volgens de nieuwe regels verliezen alle scholen met hulpprogramma's voor minderheden hun belastingvrije status. Die maatregel kan scholen veel geld kosten.
In de Verenigde Staten hebben bepaalde minderheden, zoals zwarte mensen of latino's, veel minder kans om bijvoorbeeld te gaan studeren dan witte mensen of Amerikanen met een Aziatische achtergrond. Sommige onderwijsinstellingen hebben daarom programma's opgezet om die kansenongelijkheid recht te trekken.
Trump ziet dat als discriminatie ten opzichte van witte of Aziatische mensen, omdat die niet in aanmerking komen voor die hulp.
De nieuwe regels gelden voor alle onderwijsinstellingen, van basisscholen tot universiteiten. Het betekent niet alleen dat de scholen zelf meer belasting moeten afdragen, maar ook dat donateurs niet meer belastingvrij kunnen schenken.
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-geldkist

Box 3 geparkeerd: zoveel scheelt het uitstel voor spaarders en beleggers

shutterstock_2739953955

63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

jan-g

Een foto van Jan gaat rond in de onderwereld – en dan komen er dertig man met kalasjnikovs

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Winter is coming: Europa stevent af op een nieuwe gascrisis

Loading