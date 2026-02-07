Trump: gesprekken VS en Iran gaan volgende week verder

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat er begin volgende week verdere gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van zijn regering en Iran. De gesprekken met de Iraanse delegatie op vrijdag waren "zeer goed", vertelde Trump aan verslaggevers aan boord van Air Force One op weg naar zijn resort Mar-a-Lago in Florida.

"Iran lijkt heel graag een deal te willen sluiten", zei Trump. De president waarschuwde opnieuw voor de gevolgen als er geen overeenkomst wordt bereikt en herhaalde dat Iran geen kernwapens mag hebben.

Onder bemiddeling van Oman zijn de Verenigde Staten en Iran vrijdag begonnen aan een nieuwe ronde onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma.