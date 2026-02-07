ECONOMIE
Trump: gesprekken VS en Iran gaan volgende week verder

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 4:26
anp070226010 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat er begin volgende week verdere gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van zijn regering en Iran. De gesprekken met de Iraanse delegatie op vrijdag waren "zeer goed", vertelde Trump aan verslaggevers aan boord van Air Force One op weg naar zijn resort Mar-a-Lago in Florida.
"Iran lijkt heel graag een deal te willen sluiten", zei Trump. De president waarschuwde opnieuw voor de gevolgen als er geen overeenkomst wordt bereikt en herhaalde dat Iran geen kernwapens mag hebben.
Onder bemiddeling van Oman zijn de Verenigde Staten en Iran vrijdag begonnen aan een nieuwe ronde onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma.
