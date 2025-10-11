Wanneer barst de AI-zeepbel? En wat dan?

Steeds meer topbankiers waarschuwen voor een AI-marktcorrectie, maar experts zijn verdeeld over timing en gevolgen.

De waarschuwingen

Goldman Sachs-baas David Solomon voorspelt dat de AI-zeepbel binnen twee jaar barst. De Bank of England waarschuwt voor een "scherpe marktcorrectie", terwijl JPMorgan's Jamie Dimon zijn zorgen uit over aandelen die op "zeer hoge niveaus" staan.​

Zorgwekkende cijfers

Verschil met dotcom-crash

Anders dan in 2000 investeren nu winstgevende techgiganten zoals Microsoft en Google met bestaande cashreserves, niet speculatieve startups. De infrastructuur (datacenters) blijft ook na een crash bestaan, net als de glasvezelkabels van toen.

Als de zeepbel barst

Positief: Goedkope AI-infrastructuur, focus op echte toepassingen, meer​

Negatief: Bredere recessie, werkloosheid in tech, verminderd investeringsvertrouwen​

Tijdlijn

Experts voorspellen een correctie binnen 6 maanden tot 2 jaar. Goldman Sachs stelt echter dat we technisch nog geen zeepbel zijn - daarvoor ontbreekt systeemrisico door schulden.​

De consensus: een correctie is waarschijnlijk onvermijdelijk, maar AI zal - net als internet na 2000 - uiteindelijk triomferen.