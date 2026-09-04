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Trump herhaalt na drones Leipzig: Poetin wil NAVO niet aanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 21:29
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump is na het drone-incident op de luchthaven van Leipzig niet van mening veranderd over de intenties van Rusland. Hij herhaalde niet te denken dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin van plan is om NAVO-landen aan te vallen.
De Duitse regering verklaarde deze week Rusland verantwoordelijk te houden voor de drones met explosieven die vorige maand op en rond het vliegveld van Leipzig werden gevonden. Volgens de Duitsers past dit in een trend van ontwrichtende acties van de Russen in Europa. Veel andere westerse bondgenoten schaarden zich achter die beschuldiging, maar de Verenigde Staten deden dat nog niet.
"Ik ken hem heel goed", reageerde Trump toen hij gevraagd werd naar de drones bij Leipzig. "Poetin is niet van plan om NAVO-grondgebied aan te vallen."
Onder Trumps voorganger Joe Biden waren de VS een belangrijke bondgenoot van Oekraïne, maar Trump probeert zich positiever op te stellen richting de Russen.
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