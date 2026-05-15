Trump: ik ga niet veel meer geduld hebben met Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 5:30
BEIJING (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij niet veel meer geduld met Iran zal hebben. Hij deed die uitspraak in een interview op Fox News.
"Ik ga niet veel meer geduld hebben", zei Trump in het interview dat donderdagavond werd uitgezonden. "Ze moeten een akkoord sluiten." Tegelijkertijd noemde hij de Iraanse leiders waarmee de VS onderhandelen "redelijk".
Trump is op dit moment in China op een tweedaags bezoek bij de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Trump heeft Xi "waarschijnlijk het vermogen om Iran te beïnvloeden". Ook zou China volgens Trump geïnteresseerd zijn in het kopen van Amerikaanse olie.
Verder zei Trump dat "het verrijkte uranium van Iran kan worden begraven, maar ik zou het liever zelf willen hebben". Het verkrijgen ervan is volgens hem meer een "pr-stunt dan iets anders".
