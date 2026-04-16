Trump: Israël en Libanon praten donderdag met elkaar

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 5:55
WASHINGTON (ANP/RTR) - Donderdag vinden gesprekken tussen Israël en Libanon plaats. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social.
"Een poging om wat lucht te creëren tussen Israël en Libanon. Het is al heel lang geleden dat de twee leiders elkaar hebben gesproken, zo'n 34 jaar. Morgen gaat het gebeuren. Mooi zo!", schrijft Trump.
De afgelopen dagen riepen vele landen Israël op tot een "onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden in Libanon".
De oproep volgde op een eerste ontmoeting tussen Israëlische en Libanese vertegenwoordigers in Washington, die moest leiden tot directe onderhandelingen tussen de strijdende partijen.
