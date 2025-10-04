Trump: Israël moet stoppen met aanvallen Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Israël vrijdag opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het bombarderen van Gaza. Ook stelt hij dat hij gelooft dat Hamas klaar is voor vrede. De opmerkingen van Trump volgen op het bericht dat Hamas akkoord zegt te zijn met de vrijlating van alle Israëlische gijzelaars, levend of dood, op basis van Trumps staakt-het-vurenplan.

"Op basis van de verklaring die Hamas zojuist heeft afgegeven, geloof ik dat zij klaar zijn voor een duurzame VREDE. Israël moet onmiddellijk stoppen met het bombarderen van Gaza, zodat we de gijzelaars veilig en snel kunnen bevrijden!", schreef Trump op platform Truth Social.

Hamas heeft aangegeven bereid te zijn om onmiddellijk, onder leiding van bemiddelaars, te beginnen met de onderhandelingen over de details van het plan. De Palestijnse beweging stelt dat enkele punten in Trumps plan nog verdere onderhandelingen vereisen.

Hamas reageerde ook positief op de oproep van Trump aan Israël. "De uitspraken van president Trump over het onmiddellijk stopzetten van de Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn bemoedigend. Hamas is klaar om onmiddellijk te beginnen met onderhandelingen om een gevangenenruil te realiseren, de oorlog te beëindigen en de terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza te verzekeren", zei Hamas-woordvoerder Taher al-Nounou tegen AFP.