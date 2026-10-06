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Volt nodigt kabinet uit voor samenwerking: brede meerderheid

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Volt-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Gaby Perin-Gopie heeft het kabinet uitgenodigd om voor een brede meerderheid te gaan samenwerken met haar partij en PRO. In de Algemene Politieke Beschouwingen in de senaat zei ze dat dit de beste en snelste oplossing is voor premier Rob Jetten.
"Waarom maakt het kabinet geen gebruik van de uitgestoken hand voor een stabiele meerderheid?" vroeg Perin-Gopie aan het kabinet. Het "shoppen voor verschillende meerderheden" levert volgens haar niets op.
PRO en Volt kunnen het kabinet een meerderheid geven in de Tweede en de Eerste Kamer.
Perin-Gopie vreest dat het kabinet alleen "de tijd uitzit tot een van de partijen er goed voorstaat in de peilingen". Zij noemt dat "doorstartpolitiek" en ze denkt dat Nederland daarmee "geen stap verder komt".
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