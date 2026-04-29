Trump laat zijn foto op Amerikaanse paspoorten plaatsen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De beeltenis van president Donald Trump zal binnenkort op sommige Amerikaanse paspoorten verschijnen, zo lieten regeringsfunctionarissen dinsdag weten aan Fox News en The Bulwark.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels bevestigd dat het een paspoort in beperkte oplage zal uitbrengen ter gelegenheid van de viering van de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring dit jaar. Twee afbeeldingen worden opgenomen in de paspoorten: Trumps officiële portret met daaronder zijn handtekening in goudkleur en een historisch schilderij van de Amerikaanse 'Founding Fathers' (oprichters).

Een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die sprak op voorwaarde van anonimiteit, verklaarde tegen Fox News dat de paspoorten met de Trump-foto uitsluitend in Washington verkrijgbaar zullen zijn - "zolang de voorraad strekt" en zonder extra kosten. Het is onduidelijk of aanvragers van een paspoort de speciale editie kunnen weigeren.

Er zijn wereldwijd nauwelijks moderne precedenten te vinden voor het afbeelden van zittende leiders op paspoorten. De meeste landen geven er de voorkeur aan historische taferelen of natuur af te beelden. Op de huidige Amerikaanse paspoorten staan scènes uit de geschiedenis van het land, zoals de maanlanding, evenals nationale symbolen zoals het Vrijheidsbeeld.

Sinds zijn terugkeer in het ambt vorig jaar heeft Trump zijn naam en beeltenis verbonden aan overheidsinstellingen. Bij diverse overheidsgebouwen in de hoofdstad zijn spandoeken met de beeltenis van de president opgehangen, terwijl functionarissen zijn naam hebben toegevoegd aan het Kennedy Center (een centrum voor podiumkunsten) en het inmiddels opgeheven US Institute of Peace.

Vorige maand werd bekend dat Trumps handtekening binnenkort op dollarbiljetten zal verschijnen. Ook dat is een primeur voor een zittende president.