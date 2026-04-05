ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: mogelijk maandag deal met Iran

Samenleving
door Redactie
zondag, 05 april 2026 om 16:28
bijgewerkt om zondag, 05 april 2026 om 16:38
anp050426102 1
- De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat er een "goede kans" is dat er maandag een deal gesloten wordt met Iran. Hij zei tegen Fox News dat er op dit moment onderhandeld wordt, met nog een ruime dag te gaan tot het ultimatum afloopt dat Trump eerder stelde.
"Als ze niet snel een deal maken, overweeg ik om alles op te blazen en de olie in te nemen", zei Trump tegen de Amerikaanse nieuwszender.
Trump zei eerder dat als Iran niet voor dinsdag de Straat van Hormuz volledig heropent voor de scheepvaart, de Verenigde Staten dan energiecentrales en bruggen in het land zullen bombarderen.
De president zei al eerder dat er onderhandeld werd, maar Iran ontkende dat. Teheran zei dat er berichten werden uitgewisseld, maar wilde niet spreken van onderhandelingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Loading