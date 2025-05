Wat zorgt er voor dat je een 'klik' heb met iemand

Soms heb je met iemand die je net kent toch het gevoel dat jullie elkaar aardig vinden. Dat het 'klikt'. Maar soms ook juist helemaal niet.

Uiteraard is er wetenschappelijk onderzoek hoe dat komt. En dat bewijst niks, maar geeft wel aanwijzingen.

Jezelf kwetsbaar opstellen helpt de ander je te vertrouwen, juist omdat je jezelf emotioneel, psychisch of fysiek in gevaar brengt. Anderen reageren vaak door zich opener en kwetsbaarder op te stellen. Dat jullie beiden je hoede laten zakken, legt de basis voor een snellere, hechtere persoonlijke band. Wanneer jullie je beiden vanaf het begin kwetsbaar opstellen en openhartig zijn in het onthullen van wie je bent en hoe je denkt en voelt, creëer je een omgeving die de openheid bevordert die kan leiden tot een directe connectie – een klik.

Kwetsbaarheid is ook het element van klikken waar je de meeste controle over hebt en dat je kunt gebruiken om de frequentie en de diepgang van je verbinding met anderen te verbeteren.

Er is een hiërarchie van kwetsbaarheid in de soorten communicatie die we hebben. Elke vorm is opener en heeft meer kans op een sterke verbinding.

Leeg :Deze uitspraken hebben geen emotionele inhoud: “Hoe gaat het met je?”

Feitelijk: Deze personen delen informatie, misschien persoonlijke informatie, maar er zijn geen sterke meningen of emoties bij betrokken: "Ik woon in Utrecht."

Evaluerend: Deze uitspraken geven meningen weer, maar zijn geen kernopvattingen: "Die film was echt grappig."

Intuïtief: Hier komt emotie op de proppen. De eerste drie zijn gedachtegericht. Communicatie op intuïtief niveau is gebaseerd op emoties. Het is persoonlijk, zegt iets diepers over wie je bent en is gericht op gevoelens: "Ik vind het jammer dat je er niet meer bent."

Piek: Het meest emotioneel kwetsbare niveau. Piekuitspraken delen je diepste gevoelens. "...gevoelens die diep onthullend zijn en het meest risicovol wat betreft hoe de ander zal reageren." Deze uitspraken zijn zeldzaam, zelfs bij mensen met wie we een hechte band hebben: "Ik denk dat ik diep van binnen doodsbang ben dat ik je kwijtraak."

Er spelen uiteraard nog allerlei andere dingen bij sympathie, maar je kunt eens kijken wat je er zelf aan kunt doen

Onderstaande TED-talk over kwetsbaarheid kan ook helpen