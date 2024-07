Trump prijst bitcoin de hemel in

NASHVILLE (ANP/RTR) - Oud-president Donald Trump heeft tijdens een conferentie in Nashville cryptocurrency de hemel in geprezen. Bitcoin en vergelijkbare valuta gaan volgens hem tot ongekende hoogte stijgen. "En ik wil dat de Verenigde Staten daarbij de weg wijzen", hield hij zijn gehoor van 'cryptogelovigen' voor.

Trump zei "vervuld te zijn van respect en bewondering" voor wat de bitcoingemeenschap voor elkaar heeft gekregen. Hij noemde de belangrijkste digitale munt niet alleen een wonder van technologie, maar ook een mirakel van samenwerking en menselijke dadendrang.

De Republikeinse presidentskandidaat riep zijn landgenoten op de crypto- en bitcointechnologie te omarmen, omdat anders China en andere landen ermee aan de haal gaan en dominant worden. "Ik wil dat we crypto gaan minen en maken in Amerika".

Trump onthulde ronkend details van zijn grootse plan de VS "de cryptohoofdstad van de planeet" te maken. Hij beloofde onder meer dat als hij in november wordt gekozen er een eind komt aan de "vervolging" van de crypto-industrie. Die staat nu volkomen ten onrechte nog in een kwaad daglicht. Gary Gensler vliegt dan als directeur van de SEC, de toezichthouder op de Amerikaanse effectenbeurzen, op dag 1 de laan uit.