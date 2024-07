Kamminga en Corbeau weten hoe bijzonder gezamenlijke finale is

PARIJS (ANP) - Arno Kamminga en Caspar Corbeau waren zich direct na het behalen van de olympische finale van de 100 meter schoolslag bewust hoe bijzonder die prestatie is. "Ik kan me niet herinneren dat ooit twee Nederlanders samen in een olympische finale hebben gestaan. Dat moet in ieder geval voor mijn geboorte zijn geweest", zei de 23-jarige Corbeau in Parijs.

Ook Kamminga (28) moest het antwoord schuldig blijven. "Dit is superleuk en zeker speciaal. Hier hebben we hard voor getraind. Ik ben vooral met mezelf bezig, maar ik vind het leuk om Caspar aan mijn zijde te hebben", zei de winnaar van zilver op de vorige Spelen over zijn als Amerikaan geboren trainingsmaat.

Kamminga plaatste zich als derde voor de finale van de 100 school, Corbeau als vijfde.

Volgens Gracenote is het 124 jaar geleden dat er twee Nederlanders samen in een olympische zwemfinale stonden. Johannes Drost en Johannes Dirk Bloemen werden in 1900, ook in Parijs, derde en vierde op de 200 meter rugslag.