Van Ass blij met 'fijne opening' en 'beste corner van de wereld'

PARIJS (ANP) - Bondscoach Paul van Ass kijkt terug op "een fijne opening" van de Olympische Spelen. Oranje versloeg dankzij vier doelpunten van Yibbi Jansen Frankrijk met 6-2. Van Ass noemde haar strafcorners "de beste van de wereld".

"Het was moeilijk om erdoorheen te komen. We hebben alleen maar in de cirkel gestaan en in de eerste helft zeventien keer op goal geschoten. Zij doken voor alles en blokten alles. En de keepster is boven zichzelf uitgestegen", zei Van Ass na afloop.

"In de rust zei ik: laten we gewoon corners halen. Gelukkig kunnen wij terugvallen op het wapen van een strafcorner. Vroeger zeiden ze weleens: een goede strafcorner en keeper bepalen de kleur van de medaille. Met Jansen hebben we absoluut een geweldig wapen. Ze doet het al haar hele jeugd en is er altijd bewust mee beziggeweest."

Oranje is de grote favoriet voor de titel in Parijs. "Iedereen verwacht nu dat we natuurlijk met 13-1 winnen, maar dat is ook niet waar. Zes doelpunten is ook genoeg. In de beperkte ruimte hebben we best mooie dingen gedaan", aldus Van Ass.

Maandag is Duitsland de volgende tegenstander.