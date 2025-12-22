ECONOMIE
Trump wijst speciale gezant aan voor Groenland

Samenleving
door anp
maandag, 22 december 2025 om 9:16
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een speciale gezant aangewezen voor Groenland, dat hij graag bij de Verenigde Staten wil voegen. De functie gaat naar de gouverneur van Louisiana Jeff Landry.
"Jeff begrijpt hoe essentieel Groenland is voor onze nationale veiligheid, en zal de belangen van ons land krachtig behartigen voor de veiligheid, beveiliging en het voortbestaan van onze bondgenoten en inderdaad van de wereld", aldus Trump in zijn aankondiging op Truth Social.
Landry bedankt Trump op X: "Het is een eer om u te dienen in deze vrijwilligersfunctie om Groenland onderdeel te maken van de VS. Dit heeft op geen enkele manier invloed op mijn functie als gouverneur van Louisiana!" Hij uitte eerder al steun voor Trumps wens om Groenland bij de VS te voegen.
Groenland maakt deel uit van het Deense koninkrijk. De regeringen in Groenland en Denemarken reageren herhaaldelijk afwijzend op de Amerikaanse uitspraken over Groenland.
