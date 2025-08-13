Trump wil na goed gesprek met Poetin 'vrijwel meteen' vervolg

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt heel snel een tweede overlegronde te willen als zijn aankomende gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin goed verloopt. Daar kan dan ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bij aanwezig zijn, vertelde Trump op een bijeenkomst in het Kennedy Center.

"Dat wil ik vrijwel onmiddellijk doen", zei Trump over zo'n mogelijke vervolgbijeenkomst. "Dan hebben we een snelle tweede bijeenkomst met presidenten Poetin en Zelensky en mijzelf, als ze me erbij willen hebben." De Amerikaanse president sloot niet uit dat er geen vervolggesprek met Poetin komt als hij niet tevreden is over de uitkomst van het eerste gesprek.

Trump en Poetin spreken elkaar deze week een-op-een in Alaska. Hij bevestigde woensdag dat hij naderhand Zelensky zal bellen en daarna andere leiders. "Er is een heel goede kans dat er een tweede bijeenkomst komt die productiever is dan de eerste. Want op de eerste ga ik uitzoeken waar we nu zitten en wat we gaan doen."