VN meldt piek in aantal burgerslachtoffers in Oekraïne

GENÈVE (ANP/DPA) - Het aantal burgers dat vorige maand in Oekraïne gewond raakte of omkwam, lag op het hoogste niveau sinds mei 2022. In juli zijn 286 doden en 1388 gewonden geregistreerd, aldus de VN-monitoringsmissie in Oekraïne.

Het aantal slachtoffers steeg met 22,5 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De slachtoffers vielen in 18 van de 24 regio's in Oekraïne, aldus de VN-missie. Het aantal burgerslachtoffers in de eerste zeven maanden van 2025 lag 48 procent hoger dan in dezelfde periode in 2024.

Sinds de Russische invasie, die in februari 2022 begon, zijn volgens VN-cijfers meer dan 13.800 burgers omgekomen en ruim 35.500 anderen gewond geraakt. De cijfers zijn niet volledig, omdat er beperkt informatie is over slachtoffers in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne.