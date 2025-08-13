ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN meldt piek in aantal burgerslachtoffers in Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 18:11
anp130825136 1
GENÈVE (ANP/DPA) - Het aantal burgers dat vorige maand in Oekraïne gewond raakte of omkwam, lag op het hoogste niveau sinds mei 2022. In juli zijn 286 doden en 1388 gewonden geregistreerd, aldus de VN-monitoringsmissie in Oekraïne.
Het aantal slachtoffers steeg met 22,5 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De slachtoffers vielen in 18 van de 24 regio's in Oekraïne, aldus de VN-missie. Het aantal burgerslachtoffers in de eerste zeven maanden van 2025 lag 48 procent hoger dan in dezelfde periode in 2024.
Sinds de Russische invasie, die in februari 2022 begon, zijn volgens VN-cijfers meer dan 13.800 burgers omgekomen en ruim 35.500 anderen gewond geraakt. De cijfers zijn niet volledig, omdat er beperkt informatie is over slachtoffers in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne.
Vorig artikel

Tennisster Venus Williams (45) met wildcard naar US Open

Volgend artikel

Trump wil na goed gesprek met Poetin 'vrijwel meteen' vervolg

POPULAIR NIEUWS

web17-trumpspeechms13-1160x768

Trump bouwt een politiestaat

Schermafbeelding 2025-08-13 094750

B&B Vol liefde: Shirley is echt een heks en Rinus neemt wraak

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-505658403

Deze prachtige onontdekte parel in de Middellandse Zee is veel betaalbaarder dan Ibiza

shutterstock_2473267707

Al bij een glas per dag neemt kans op alvleesklierkanker toe

anp120825149 1

‘Geheime reis’: Geen bijeenkomst lijsttrekkers op Lowlands na afzegging Yeşilgöz