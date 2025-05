Nederlanders willen dat 'probleemwolven' worden afgeschoten (en meer wolvenstatistieken)

Een probleemwolf die een direct gevaar vormt voor mensen moet worden afgeschoten. Dat vindt een meerderheid van de Nederlanders, blijkt uit representatief onderzoek van Panel Inzicht in opdracht van de Stentor, de Gelderlander en het AD.

Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) vindt dat een wolf mag worden doodgeschoten als die een directe bedreiging vormt voor mensen. Net iets minder mensen (51 procent) vinden deze maatregel ook prima als de wolvenpopulatie te groot wordt en dit problemen veroorzaakt. Een minderheid (13 procent) vindt dat een wolf nooit mag worden afgeschoten.

Opvallend is dat de uitkomst op de vraag 'hoort de wolf thuis in ons land' exact in balans is: 44% om 44% (met 12% weet niet). Inwoners van een ‘wolvengebied’ – de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en Noordwest-Drenthe – zijn positiever over de wolf zijn dan mensen die op andere plekken in het land wonen.