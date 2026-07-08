Trumps oorlog: VS-aanvallen op Iran veel heviger dan eerdere acties

De Amerikaanse luchtaanvallen op Iran in de nacht van dinsdag op woensdag waren vier tot vijf keer zo hevig als de aanvallen van ongeveer anderhalve week eerder. Dat meldt de nieuwssite Axios op gezag van een Amerikaanse regeringsfunctionaris, volgens wie de acties nog niet voorbij zijn.

De aanvallen zijn gericht op luchtafweersystemen, kustbewakingsinstallaties en posities van drones rondom de Straat van Hormuz, aldus de functionaris.

Iraanse media meldden diverse aanvalsgolven, die leidden tot explosies in de havenstad Sirik aan de Straat van Hormuz en op het eiland Qeshm. Ook nabij de stad Bandar Abbas werden explosies gemeld. Volgens het Iraanse Press TV raakten meerdere mensen gewond.

De Amerikaanse aanvallen zijn in reactie op acties tegen diverse tankers in of nabij de Straat van Hormuz, waarvoor Washington de Iraniërs verantwoordelijk acht, zei het Amerikaanse leger eerder op X.