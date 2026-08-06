Turkije, Saudi-Arabië en meer landen veroordelen geweld in Gaza

ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - De buitenlandministers van onder meer Turkije, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar hebben de aanhoudende Israëlische acties in de Gazastrook scherp veroordeeld. Ze spreken van "aanhoudende Israëlische schendingen".

De gezamenlijke verklaring komt ook van de ministers van Egypte, Pakistan, Indonesië en Jordanië. Ze veroordelen onder meer aanvallen op zorginstellingen, medische infrastructuur en andere burgerdoelen. Ook hekelen ze dat er nog steeds burgers om het leven komen.

Sinds in oktober een staakt-het-vuren inging, zijn volgens de lokale autoriteiten meer dan 1200 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Het lukt nog altijd niet om afspraken te maken die de oorlog tussen Israël en Hamas definitief beëindigen.