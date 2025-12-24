ECONOMIE
Turkije vindt zwarte doos van vliegtuig Libische legerleider

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 8:51
ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse autoriteiten hebben de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat dinsdag neerstortte met de Libische legerleider Mohammed Ali ⁠Ahmed al-Haddad aan boord. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya hebben ze daardoor ook beschikking over geluidsopnames uit de cockpit voor het ongeluk.
Yerlikaya bevestigde dat acht mensen zijn omgekomen bij de crash: naast Al-Haddad stierven ook vier van zijn medewerkers en drie bemanningsleden van het vliegtuig. Hun lichamen moeten nog worden geborgen.
Het toestel vroeg vlak na het opstijgen uit Ankara een noodlanding aan vanwege een "elektrisch defect". Het vliegtuig had moeten terugkeren naar Tripoli. De autoriteiten doen nu onderzoek naar wat er precies is misgegaan.
Volgens Yerlikaya is er inmiddels een Libische delegatie aangekomen in Ankara om te helpen met de berging en het ophalen van de slachtoffers.
