Chef tafeldekken in het Élysée blijkt meester­dief van staatsservies

Samenleving
door Désirée du Roy
woensdag, 24 december 2025 om 8:12
de-tafel-is-gedekt-voor-een-kerstdiner-op-het-elysee
Een vertrouweling van het Élysée wordt verdacht van het stelen van staatsservies, champagneglazen en zelfs een Lalique-beeldje: een bijna te symbolische affaire voor een politiek zenuwachtig Parijs.
Volgens Franse justitie zou de zilvermeester van het Élysée, aangeduid als Thomas M., samen met zijn partner Damien G. in enkele maanden tijd bijna honderd stukken uit de presidentiële inventaris hebben laten verdwijnen, variërend van Sèvres-porselein tot Baccarat-champagneflûtes en koperen pannen. Een deel van de buit werd teruggevonden op precies die plaatsen waar je een huis-tuin-en-keuken­dief verwacht: kluisje, auto en woning. Medewerkers van de staatsfabriek Sèvres herkenden stukken op veilingsites aan het unieke stempel; één expert schat dat een enkele speciale kop of schaal zomaar “tussen de 2.000 en 40.000 euro per stuk” kan kosten
Alsof het scenario nog niet filmisch genoeg was, blijkt een derde verdachte, antiquair Ghislain M., ook nog bewaker in het Louvre, het museum dat dit najaar werd opgeschrikt door een spectaculaire juwelenroof. Officieel is er geen link tussen beide dossiers, maar de combinatie van kroonjuwelen daar en staatsservies hier voedt het narratief van een republiek die haar eigen erfgoed niet meer kan beschermen.
De drie mannen hebben inmiddels bekend; hun proces staat gepland voor februari, terwijl het Élysée de meeste stukken weer in bezit heeft en nu probeert de resterende porseleinen puzzelstukjes van het staatsservies terug te kopen van de anonimiteit van online veilingsites.

