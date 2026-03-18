Winst voor D66 in Maastricht

MAASTRICHT (ANP) - In Maastricht heeft D66 14 procent van de stemmen gekregen en dat is goed voor 6 zetels in de gemeenteraad. Daarmee gaat de partij er twee zetels op vooruit. Evenveel zetels zijn er voor het CDA, dat 12 procent van de stemmen kreeg, zo blijkt uit de voorlopige uitslag gemeld door de ANP Verkiezingsdienst. De Seniorenpartij Maastricht was bij de vorige verkiezingen in 2022 met 5 zetels de grootste, maar zakt nu naar 3.

GroenLinks en de PvdA deden in de Limburgse hoofdstad los van elkaar mee en niet als fusiepartij. GroenLinks krijgt 4 zetels, de PvdA 3. De VVD krijgt er ook 3. In totaal zijn er 39 zetels te verdelen.

De Liberale Partij Maastricht verliest de enige zetel en verdwijnt uit de raad. Alle andere partijen die al in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren, blijven dat. MAASTRICHT van NU komt met twee zetels nieuw binnen.

De opkomst in Maastricht lag woensdag met 47 procent iets hoger dan in 2022. Toen leverde 45 procent van de mensen een stembiljet in.