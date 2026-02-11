Verdachte zaak-Guthrie weer vrijgelaten, zegt haar niet te kennen

TUCSON (ANP) - De aangehouden verdachte in het onderzoek naar de verdwijning van Nancy Guthrie is weer vrijgelaten. Dat meldt onder meer CNN. De man werd dinsdag een uur rijden ten zuiden van Tucson opgepakt voor verhoor, de woonplaats van de moeder van NBC News-presentatrice Savannah Guthrie.

De man is niet in staat van beschuldiging gesteld. Wel werd een woning doorzocht in Rio Rico, al werd niet vermeld of dit ging om zijn woning. Naar eigen zeggen kende de man Guthrie niet en hoopt hij dat ze wordt gevonden.

De vrouw werd voor het laatst gezien in de nacht van 31 januari. Sindsdien is geen teken van leven meer vernomen. Wel doken twee vermeende losgeldbrieven op. De familie heeft gezegd bereid te zijn te betalen. Dinsdag nog gaf de FBI beelden vrij van de voordeur van Guthrie, waarop een vermoedelijk gewapende persoon met gezichtsbedekking te zien is.