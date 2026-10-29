Twee jaar cel voor poging tot doodslag bij groepsgeweld Beverwijk

HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft donderdag celstraffen van twee jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, opgelegd aan twee mannen uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. De 22-jarige Adam el B. uit Beverwijk en de 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk waren op 6 september vorig jaar in Beverwijk betrokken bij de mishandeling van een 17-jarige jongen uit Haarlem.

Het slachtoffer is geschopt en geslagen en werd gefilmd met uitgetrokken broek. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld, waarop een vergeldingsactie volgde. Gemeenten kondigden noodbevelen af. Middelbare scholen en sportclubs in de regio sloten een dag de deuren.

"Het filmen en online delen van dit incident is bijzonder vernederend geweest voor het slachtoffer", aldus de rechtbank. "Deze gebeurtenis en de daaropvolgende berichten op sociale media hebben voor grote maatschappelijke onrust gezorgd." De verdachten namen met het schoppen bewust het risico dat het slachtoffer zou kunnen komen te overlijden, oordeelt de rechtbank.