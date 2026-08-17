Twee minderjarigen aangehouden om explosie Zaandam

ZAANDAM (ANP) - Na de explosie die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond bij een appartement in Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden.

Volgens de politie werden de verdachten na een korte zoektocht in de nabije omgeving in een voertuig aangetroffen. Ook heeft de politie sporen gevonden. Deze zijn door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in beslag genomen voor onderzoek.

De ontploffing vond even na 01.30 uur plaats bij een portiekflat op het Hof van Zaenden. De gevel van het gebouw werd door de explosie verwoest en er ontstond brand. De brandweer wist het vuur snel te blussen.

Er raakte niemand gewond. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie meldt dat de meeste bewoners inmiddels weer thuis zijn.