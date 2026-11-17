Doe je niets aan je zorgverzekering, dan loopt je polis gewoon door in 2027. De kans is groot dat je dan voor het eerst meer dan €2.000 per jaar aan basispremie betaalt. Volgens een analyse van vergelijkingssite Overstappen.nl zitten 42 van de 62 basispolissen volgend jaar boven die grens.

Toch wordt niet elke polis even duur. Tussen de goedkoopste en de duurste basisverzekering zit €649 per jaar.

Van 11 naar 42 polissen boven de €2.000

Dit jaar kostten nog 11 van de 61 polissen meer dan €2.000 per jaar. In één jaar is dat aantal dus bijna verviervoudigd. Overstappen.nl rekende met het verplichte eigen risico van €400, zonder vrijwillig eigen risico en zonder collectiviteitskorting. Geen enkele polis wordt goedkoper: alle 61 polissen die in beide jaren bestaan, gaan omhoog.

De gemiddelde premie komt uit op €173,13 per maand, €14,83 meer dan in 2026. Op jaarbasis is dat €2.077,56. Het kabinet ging in de Miljoenennota nog uit van een gemiddelde jaarpremie van €2.029.

Ook de naturapolis gaat over de grens

De grootste verschuiving zit bij de naturapolissen, meestal de goedkopere variant. In 2026 kostte geen enkele naturapolis meer dan €2.000 per jaar. Volgend jaar geldt dat voor 22 van de 41. Bij de combinatiepolissen, waarbij je vrijer bent in je keuze van zorgverlener, steeg het aantal boven de grens van 11 naar 20 van de 21. De enige combinatiepolis die eronder blijft, is volgens de cijfers VinkVink.

Aan welke kant van de €2.000 zit jij?

De grens ligt bij ongeveer €166,67 per maand. Dit zijn de maandpremies voor 2027 van de grote polissen bij verplicht eigen risico, met daarachter het jaarbedrag:

VinkVink: €148,40 per maand, €1.780,80 per jaar

Zilveren Kruis Basis Start: €159,45, €1.913,40 per jaar

Menzis Basis Voordelig: €160,75, €1.929 per jaar

Zilveren Kruis Basis Zeker: €164,95, €1.979,40 per jaar

Menzis Basis: €165,75, €1.989 per jaar

VGZ Basis Keuze: €167,40, €2.008,80 per jaar

VGZ Ruime Keuze: €170,75, €2.049 per jaar

CZ Zorg-op-maatpolis: €177,25, €2.127 per jaar

Zilveren Kruis Basis Exclusief: €186,95, €2.243,40 per jaar

Menzis Basis Vrij: €188,25, €2.259 per jaar

CZ Zorgvariatiepolis: €202,50, €2.430 per jaar

Opvallend: de populairste polissen van Zilveren Kruis en Menzis blijven er net onder, die van VGZ en CZ gaan er net overheen. Volgens Zorgwijzer lagen de populairste polissen van de vier grote verzekeraars vorig jaar nog geen €6 per maand uit elkaar. Dat verschil is nu meer dan verdubbeld.

Bij de uitersten scheelt het €54 per maand

De goedkoopste polis blijft VinkVink, het online label van Menzis, met €1.780,80 per jaar. De duurste is de Zorgvariatiepolis van CZ met €2.430. Dat is de eerste basisverzekering die meer dan €200 per maand kost. Het gat tussen die twee is €649 per jaar, of €54 per maand. Een jaar eerder was dat volgens Zorgwijzer nog €511.

Een rekenvoorbeeld: zit je bij de CZ Zorg-op-maatpolis en blijf je zitten, dan betaal je €2.127. Bij Zilveren Kruis Basis Zeker is dat €147,60 minder, bij VinkVink €346,20 minder. Met een partner op dezelfde polis verdubbelen die bedragen.

Dezelfde zorg, andere polisvorm

Wat er in de basisverzekering zit, ligt vast in de Zorgverzekeringswet. De dekking is daarom bij elke verzekeraar gelijk, benadrukt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Het verschil zit in de premie en in de polisvorm: hoeveel je vergoed krijgt als je naar een zorgverlener gaat waarmee je verzekeraar geen contract heeft.

Daar zit ook de kanttekening. Elke verzekeraar heeft andere contracten met ziekenhuizen en zorgverleners, waarschuwt Zorgwijzer, en dat merk je pas als je zorg nodig hebt. Goedkoper is dus niet automatisch beter. Behandel je al bij een vast ziekenhuis of een vaste therapeut, check dan eerst of die gecontracteerd is bij de polis waar je naar kijkt.

Bovenop de premie komt het eigen risico

Heb je zorg nodig, dan betaal je naast die premie ook het verplichte eigen risico van €400. Eerder schreef WEL al over de aanvullende pakketten in "Je basispremie stijgt tot €25 per maand, maar je aanvullende verzekering blijft bij DSW, Menzis en Interpolis vrijwel even duur" en over het vrijwillig eigen risico in "Koos je voor €900 eigen risico om te besparen? Juist dan stijgt je laagste premie in 2027 bijna drie keer zo hard".

Overstappen kan nog tot en met 31 december. Pak je polisblad van 2027 erbij, vermenigvuldig de maandpremie met twaalf en je ziet meteen aan welke kant van de €2.000 je zit.