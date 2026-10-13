Twee schepen bij Bulgarije geraakt door drones, een gezonken

SOFIA (ANP/RTR) - Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones, meldt de Bulgaarse premier Rumen Radev. Een van de twee is gezonken. Radev zegt nog geen duidelijk bewijs te hebben gezien, maar te vermoeden dat Rusland achter de aanvallen zit.

"Dit is volkomen onacceptabel", aldus Radev, die benadrukt dat het om koopvaardijschepen ging. "Weer een aanval in de directe nabijheid van de Bulgaarse territoriale wateren." Bulgarije grenst niet aan Rusland en Oekraïne, maar ligt wel aan de Zwarte Zee. Daar beschieten de twee oorlogvoerende landen regelmatig elkaars schepen, soms ook in de buurt van Bulgarije en Roemenië.

Een van de twee geraakte schepen stond volgens Radev geregistreerd in Odesa en was van een Oekraïense eigenaar. Van het andere vaartuig zijn geen details bekend. Van het eerste schip werden vijftien bemanningsleden gered: zeven Oekraïners en acht Azerbeidzjanen. Bij het gezonken schip werd een persoon gered.

De Bulgaarse premier schrijft op X dat hij van plan is de Russische ambassadeur te ontbieden. Vorige week werden ook al schepen voor de Bulgaarse kust geraakt door drones.

Radev zegt dat de permanente vertegenwoordigers van de EU en de NAVO in zijn land op de hoogte zijn gebracht. Later zal hij zelf over het incident spreken met NAVO-chef Mark Rutte. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft de aanvallen veroordeeld. Volgens haar is de Zwarte Zee nu "nog een front geworden in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne".