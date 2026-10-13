Waarom worden wij 80 en honden maar 14?

Een hond die op zijn veertiende stokoud is, een kat die haar twintigste verjaardag haalt en een mens die dan nog aan zijn volwassen leven moet beginnen: de natuur verdeelt de jaren nogal ongelijk. Hoe komt dat? Het antwoord zit niet in één biologische klok, maar in een combinatie van evolutie, het onderhoud van lichaamscellen en — bij honden — onze eigen bemoeienis met hun uiterlijk. Nieuw onderzoek laat zien wat er bij grote honden mogelijk misgaat.pmc.ncbi.nlm.nih+1

Waarom de natuur geen gelijke levensduur uitdeelt

Een lichaam moet voortdurend onderhoud plegen. DNA raakt beschadigd, cellen verliezen hun goede werking en de afweer moet ontsporende processen onder controle houden. Langlevende diersoorten hebben in hun evolutionaire geschiedenis uiteenlopende aanpassingen ontwikkeld die met dat onderhoud samenhangen, onder meer in DNA-reparatie , afweer en de controle op celdeling.

Waarom beschikt niet ieder dier over hetzelfde onderhoudspakket? Omdat natuurlijke selectie geen wedstrijd organiseert om zo oud mogelijk te worden. Eigenschappen die helpen om te overleven en nakomelingen te krijgen, wegen doorgaans zwaarder dan eigenschappen waarvan het voordeel pas heel laat in het leven zichtbaar wordt. Daardoor kan schade op hogere leeftijd zich gemakkelijker aan de selectie onttrekken.

Groot betekent vaak oud — behalve bij honden

Vergelijk je verschillende zoogdiersoorten, dan leven grote dieren doorgaans langer dan kleine . Een olifant heeft meestal veel meer levensjaren voor zich dan een muis. Maar binnen de hondensoort lijkt die verhouding omgekeerd: kleine honden leven gemiddeld langer dan grote. Een eerder onderzoek beschreef bijvoorbeeld een gemiddelde levensduur van ongeveer zeven jaar voor de Duitse dog, tegenover ongeveer het dubbele voor de toypoedel.

Daarmee zijn honden een interessant biologisch raadsel. Het is niet simpelweg zo dat een groter lichaam altijd sneller ‘op’ is. De olifant laat juist zien dat een groot lichaam en een lang leven prima kunnen samengaan. Bij honden moeten we daarom ook kijken naar de manier waarop hun enorme verschillen in lichaamsgrootte zijn ontstaan: door menselijke selectie bij het fokken.popsci+1

Wat er bij grote honden in het DNA gebeurt

Onderzoekers van het Dog Aging Project hebben nu een mogelijke verklaring gevonden. In een studie die in oktober 2026 in Science verscheen, onderzochten zij chemische markeringen op het DNA van honderden honden. Die markeringen helpen regelen welke delen van het erfelijk materiaal actief zijn en welke onder controle blijven. Dat regelmechanisme heet DNA-methylering.

Een belangrijke vondst betrof zogenoemde ‘springende genen’, met name een groep genen met de naam LINE1. Dat zijn stukken DNA die zichzelf kunnen kopiëren en elders in het erfelijk materiaal kunnen invoegen. Daarbij kunnen ze schade veroorzaken. Normaal gesproken helpt methylering om de activiteit te onderdrukken.

Met het ouder worden verdwijnen zulke markeringen op bepaalde plekken. Bij grote honden bleek die afname sneller te verlopen. Reuzenrassen verloren in de onderzochte LINE1-gebieden per jaar ongeveer 35 procent meer methylering dan kleine rassen. Dat wijst erop dat de controle over deze DNA-elementen bij grote honden sneller verslapt.

Waarom mensen zoveel langer meegaan

De mens is zelf een opvallende langlever. Wij hebben een langere levensduur ontwikkeld dan andere mensapen. Dat verschil bestond al voordat er moderne ziekenhuizen en medicijnen waren: ook bij traditioneel levende jager-verzamelaars vonden onderzoekers een lagere sterfte op veel leeftijden en een later oplopende ouderdomssterfte dan bij wilde chimpansees.

Daarbovenop kwamen verbeteringen in voeding, leefomstandigheden, volksgezondheid en geneeskunde. Vooral het terugdringen van vroegtijdige sterfte heeft de gemiddelde levensverwachting sterk verhoogd. Onze tachtig jaar is dus niet uitsluitend een biologisch gegeven, maar ook het resultaat van een omgeving waarin veel meer mensen hun mogelijke levensjaren daadwerkelijk bereiken.

En die kat van twintig?

Een kat die twintig wordt, laat zien wat een individueel dier kan halen. Dat is iets anders dan wat een pasgeboren kat gemiddeld te verwachten heeft. In het Britse kattenonderzoek verschilden de uitkomsten bovendien naar onder meer ras en geslacht. Kruisingen hadden een hogere levensverwachting dan raskatten: 11,9 tegenover 10,4 jaar.rvc+1

De tegenstelling ‘katten worden twintig, honden maar veertien’ is dus te stellig. Een kleine hond kan een kat overleven, terwijl een grote hond vaak veel minder tijd krijgt. Wie leeftijden vergelijkt, moet steeds dezelfde maat gebruiken: gemiddelde levensverwachting, de leeftijd van een gezond volwassen dier of een uitzonderlijk hoge leeftijd. Anders vergelijken we de doorsneemens met de bejaardenkampioen onder de huisdieren.rvc+1

Wat het hondenonderzoek vooral duidelijk maakt: levensduur staat niet los van de rest van een lichaam. Groei, erfelijke aanleg en de controle over DNA hangen met elkaar samen. De eigenschappen waarop wij onze honden hebben geselecteerd, lijken daarmee ook een biologische prijs te kunnen hebben — betaald in levensjaren.