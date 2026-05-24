WHO meldt 900 vermoedelijke ebolabesmettingen in DRC

GENÈVE (ANP) - Het vermoedelijke aantal ebolabesmettingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is opgelopen tot 900. Dat meldt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zondag. 101 ebolabesmettingen zijn inmiddels vastgesteld in de DRC, waar het virus uitbrak.

Het ministerie van Volksgezondheid in de DRC meldde eerder al dat het dodental door de ebola-uitbraak was opgelopen tot 204. Ook in buurland Oeganda zijn ebolabesmettingen vastgesteld.

Lichamen van overleden ebolapatiënten zijn zeer besmettelijk. Om die reden mogen begrafenissen in de Congolese provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak, alleen door gespecialiseerde teams uitgevoerd worden.

Tedros noemde de situatie in de DRC eerder "zeer zorgwekkend". Volgens de WHO-baas belemmeren geweld en onveiligheid de bestrijding van ebola. De uitbraak in de DRC en Oeganda werd vorige week door de WHO uitgeroepen tot internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.