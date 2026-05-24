ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WHO meldt 900 vermoedelijke ebolabesmettingen in DRC

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 00:38
anp250526003 1
GENÈVE (ANP) - Het vermoedelijke aantal ebolabesmettingen in de Democratische Republiek Congo (DRC) is opgelopen tot 900. Dat meldt de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zondag. 101 ebolabesmettingen zijn inmiddels vastgesteld in de DRC, waar het virus uitbrak.
Het ministerie van Volksgezondheid in de DRC meldde eerder al dat het dodental door de ebola-uitbraak was opgelopen tot 204. Ook in buurland Oeganda zijn ebolabesmettingen vastgesteld.
Lichamen van overleden ebolapatiënten zijn zeer besmettelijk. Om die reden mogen begrafenissen in de Congolese provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak, alleen door gespecialiseerde teams uitgevoerd worden.
Tedros noemde de situatie in de DRC eerder "zeer zorgwekkend". Volgens de WHO-baas belemmeren geweld en onveiligheid de bestrijding van ebola. De uitbraak in de DRC en Oeganda werd vorige week door de WHO uitgeroepen tot internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1488864731

Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

relationship-map-Europe-Muslim

Hoe zou jij het vinden als je kind met een moslim-partner thuiskomt?

shutterstock_2663656857

Ranglijst van de landen met de beste gezondheidszorg: Nederland in de top 5

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

177322306_m

Verdwalen in het digitale niets: waarom 'backrooms’ miljoenen mensen fascineren

Loading