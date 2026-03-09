ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honkballers definitief uitgeschakeld in World Baseball Classic

Sport
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 23:02
anp090326212 1
MIAMI (ANP) - De honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam zijn definitief uitgeschakeld op de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Andruw Jones kan niet meer bij de beste twee ploegen van de poule eindigen na de winst van de Dominicaanse Republiek op Israël in het stadion van de Miami Marlins: 10-1.
Oranje had zondag na de zware nederlaag tegen de Dominicaanse Republiek (12-1) nog even een theoretische kans op een plek in de kwartfinale. Maar die is na de nederlaag van Israël verdwenen. Nederland sluit dinsdag de groepsfase van het officieuze WK af met een wedstrijd tegen Israël. De winnaar van die wedstrijd eindigt als derde in de groep.
Het Koninkrijksteam begon het toernooi met een nederlaag tegen Venezuela (6-2). Daarna volgde een zwaarbevochten zege op Nicaragua (4-3). Nederland bereikte in 2013 en 2017 de halve finale van de World Baseball Classic en werd drie jaar geleden eveneens in de groepsfase uitgeschakeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

Loading