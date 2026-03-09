Honkballers definitief uitgeschakeld in World Baseball Classic

MIAMI (ANP) - De honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam zijn definitief uitgeschakeld op de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Andruw Jones kan niet meer bij de beste twee ploegen van de poule eindigen na de winst van de Dominicaanse Republiek op Israël in het stadion van de Miami Marlins: 10-1.

Oranje had zondag na de zware nederlaag tegen de Dominicaanse Republiek (12-1) nog even een theoretische kans op een plek in de kwartfinale. Maar die is na de nederlaag van Israël verdwenen. Nederland sluit dinsdag de groepsfase van het officieuze WK af met een wedstrijd tegen Israël. De winnaar van die wedstrijd eindigt als derde in de groep.

Het Koninkrijksteam begon het toernooi met een nederlaag tegen Venezuela (6-2). Daarna volgde een zwaarbevochten zege op Nicaragua (4-3). Nederland bereikte in 2013 en 2017 de halve finale van de World Baseball Classic en werd drie jaar geleden eveneens in de groepsfase uitgeschakeld.