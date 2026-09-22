Tot 6000 euro voor een tweedehands EV: dit ene woord bepaalt of je meedoet

Een oude benzineauto naar de sloop, en duizenden euro's terug voor een gebruikte elektrische auto . Het klinkt als de eenvoudigste regeling in jaren. Toch valt een deel van de mensen die zich nu al rijk rekenen straks buiten de boot — en niet omdat ze te veel verdienen. Het zit in één woord in de voorwaarden.

De nieuwe Overstapsubsidie Gebruikte Elektrische Auto's, afgekort OGEA, komt voort uit het steunpakket rond de hoge energieprijzen. In het eerste jaar is er 6000 euro beschikbaar bij een individueel verzamelinkomen tussen 12.500 en 27.533 euro. Ligt dat inkomen tussen 27.534 en 35.793 euro, dan resteert 4000 euro. Voor latere jaren zijn de bedragen nog niet vastgesteld.

Verzamelinkomen is niet je nettoloon

Daar gaat het mis. Het verzamelinkomen is een fiscaal begrip: je inkomen uit box 1, 2 en 3 samen, min de persoonsgebonden aftrekposten. Het is dus een brutobedrag, terug te vinden op je definitieve belastingaanslag — niet het bedrag dat maandelijks op je rekening staat.

Wie naar zijn nettoloon kijkt, rekent zich al snel rijk. Of juist te arm.

Het verschil is geen detail. Iemand die netto rond de 27.000 euro per jaar overhoudt, zit met verzamelinkomen vermoedelijk ruim boven de eerste grens en zakt daarmee van 6000 naar 4000 euro — of valt er helemaal buiten. Ook spaargeld en beleggingen tellen via box 3 mee.

Je partner telt niet mee

De toets gaat over het inkomen van de aanvrager alleen, niet over het huishouden. Dat maakt de regeling ruimer dan hij lijkt: een bijverdienende partner in een goed verdienend huishouden kan in aanmerking komen. De uitvoerder waarschuwt zelf dat een deel van het geld daardoor bij huishoudens met een relatief hoog inkomen terechtkomt, omdat toetsing op huishoudinkomen technisch niet haalbaar is.

Deze regeling is complex en kent meerdere risico's in de uitvoering.

Wat er tegenover staat

De voorwaarden zoals ze er nu liggen:

• De brandstofauto staat minimaal één jaar op naam van de aanvrager.

• Het gaat om een personenauto met een lage emissieklasse, tot en met Euro 4.

• De auto wordt ingeleverd bij een RDW-erkend sloop- of demontagebedrijf.

• De elektrische auto had oorspronkelijk een catalogusprijs van 12.000 tot en met 60.000 euro.

• Private lease mag, mits het contract onder het Keurmerk Private Lease valt.

• De gesubsidieerde auto mag het eerste jaar niet worden doorverkocht.

Kort en zakelijk Budget: 52,4 miljoen euro, deels uit Europese fondsen. Uitvoering: RVO, met gegevens van Belastingdienst, RDW en de Basisregistratie Personen. Bereik: naar schatting 8000 tot 13.000 auto's. Bedragen, inkomensgrenzen en overige voorwaarden zijn nog niet definitief

.

Nog even niets kopen

De openingsdatum is er niet. Het ministerie wil de regeling nog voor het eind van dit jaar vaststellen; lukt dat niet, dan schuift de start naar het tweede kwartaal van 2027. Bij vergelijkbare eerdere subsidieregelingen kwamen alleen koopovereenkomsten in aanmerking die zijn gesloten op of na de publicatiedatum van de regeling. Wie nu al naar de dealer stapt, loopt dus het risico dat de aankoop niet meetelt.

"Het kabinet vindt het van groot belang dat ook mensen met een smalle beurs de overstap kunnen maken naar een elektrische auto", zegt staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat. Dat belang is er. De praktische vraag voor wie tot die groep hoort, is simpeler: pak je definitieve aanslag erbij en kijk welk getal daar staat.

Meer weten?