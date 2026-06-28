UNICEF: humanitaire hulp nodig voor 680.000 kinderen in Venezuela

CARACAS (ANP) - UNICEF schat dat 1,8 miljoen mensen, onder wie 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig hebben na de twee zware aardbevingen die Venezuela op 24 juni troffen. Dat meldt de VN-kinderorganisatie in een persbericht.

Ziekenhuizen in Caracas en in de staten La Guaira, Carabobo, Aragua en Falcón hebben zware schade opgelopen door de ramp. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kinderen, aldus UNICEF.

"Drie dagen na de start van de hulpverlening wordt de omvang van de behoeften steeds duidelijker", zegt Manuel Rodríguez Pumarol, UNICEF-vertegenwoordiger in Venezuela. "Ziekenhuizen werken boven hun capaciteit, duizenden kinderen hebben geen betrouwbare toegang tot veilig drinkwater en veel scholen zijn beschadigd."

Ook het onderwijs lijdt onder de gevolgen van de aardbevingen. In Caracas zijn volgens voorlopige gegevens 432 scholen beschadigd, schrijft UNICEF, terwijl de autoriteiten scholen die niet zijn getroffen inzetten als tijdelijke opvang voor ontheemde gezinnen.