Als het erg heet is, word je van je ventilator nog warmer.

Niet één vaste temperatuur is daarbij doorslaggevend; het gaat om de combinatie van hitte en luchtvochtigheid. Boven ongeveer 35 graden waarschuwen gezondheidsautoriteiten dat een ventilator onvoldoende bescherming biedt tegen hittegerelateerde klachten. Rond de 40 graden wordt zelfs gesproken van een punt waarop een ventilator het lichaam netto kan opwarmen in plaats van afkoelen, zeker als de lucht droog is. In een snikhete, droge kamer werkt de ventilator dan meer als föhn dan als verkoeler.

Toch hoeft de stekker er niet meteen uit zodra het kwik stijgt. Bij temperaturen tot grofweg 38 graden en een relatieve luchtvochtigheid tot ongeveer 60 procent kan een ventilator nog steeds verlichting geven, zeker als de huid extra wordt gekoeld met water, bijvoorbeeld met een spons, plantenspuit of nat T‑shirt. De luchtstroom helpt dan het zweet sneller verdampen, waardoor het lichaam warmte beter kan kwijt­ raken.

Wordt het binnen richting de 40 graden, dan verandert de situatie. Wie dan vertrouwt op alleen een ventilator, loopt meer risico op oververhitting, vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met hart‑ of vaatziekten. Signalen als duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid of een versnelde hartslag zijn redenen om direct actie te ondernemen: meer drinken, rust nemen en – als het kan – een koelere plek opzoeken, bijvoorbeeld in een goed geventileerde ruimte, bibliotheek of winkelcentrum met airco.

Voor bewoners van dichtbebouwde steden als Amsterdam speelt daar nog de stedelijke hitte‑eilandwerking bovenop: steen en asfalt houden warmte lang vast, waardoor het ook ’s avonds binnenshuis boven de comfortzone kan blijven. Extra maatregelen helpen dan, zoals overdag ramen en gordijnen gesloten houden aan de zonzijde, alleen ’s nachts intensief ventileren met ramen tegenover elkaar open, en elektrische apparaten zo min mogelijk gebruiken. In die omstandigheden is de ventilator een nuttige aanvulling, maar geen vervanger van structurele koelte.

Wanneer een ventilator niet meer voldoende is, hameren experts op tijdig uitwijken naar koelere plekken, het volgen van hittewaarschuwingen en het actief letten op kwetsbare buren en familieleden. Zo kan een ogenschijnlijk kleine keuze – ventilator aan of uit – onderdeel worden van een bredere strategie om gezond de volgende hittegolf door te komen.

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