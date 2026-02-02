ECONOMIE
Marius Borg Høiby opgepakt in Oslo, vlak voor rechtszaak

seksueel misbruik
door Redactie
maandag, 02 februari 2026 om 14:26
anp020226133 1
De Noorse politie heeft zondagavond Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, opgepakt. Dat hebben de advocaat van Høiby en de politie van Oslo maandag bevestigd aan het Noorse persbureau NTB. Er zijn nieuwe aanklachten tegen hem ingediend, namelijk bedreiging met een mes, mishandeling en het schenden van een contactverbod.
Maandagmiddag vindt een zitting plaats waarin een rechter bepaalt of Høiby blijft vastzitten. De politie wil hem vier weken vasthouden wegens kans op recidive. Dinsdag begint er al een rechtszaak tegen Høiby, waarin hij door het Openbaar Ministerie onder meer wordt beschuldigd van verkrachting.
Mette-Marit en kroonprins Haakon zijn niet aanwezig bij de rechtszaak. Het kroonprinselijk paar trouwde toen Høiby vier jaar oud was en hij maakt geen deel uit van het Noorse koningshuis. "Maar we geven natuurlijk om hem. Hij is een belangrijk deel van onze familie", reageerde Haakon eerder.

