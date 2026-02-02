Marius Borg Høiby opgepakt in Oslo, vlak voor rechtszaak

De Noorse politie heeft zondagavond Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, opgepakt. Dat hebben de advocaat van Høiby en de politie van Oslo maandag bevestigd aan het Noorse persbureau NTB. Er zijn nieuwe aanklachten tegen hem ingediend, namelijk bedreiging met een mes, mishandeling en het schenden van een contactverbod.

Maandagmiddag vindt een zitting plaats waarin een rechter bepaalt of Høiby blijft vastzitten. De politie wil hem vier weken vasthouden wegens kans op recidive. Dinsdag begint er al een rechtszaak tegen Høiby, waarin hij door het Openbaar Ministerie onder meer wordt beschuldigd van verkrachting.