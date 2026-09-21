Door stijgende prijzen: 5 tips om goedkoper auto te rijden

De prijs aan de pomp hebben automobilisten nauwelijks zelf in de hand. Op het brandstofverbruik valt echter vaak wel te besparen. Met rustiger rijgedrag, goed onderhoud en enkele eenvoudige gewoonten gaat een tankbeurt langer mee — zonder dat u uw dagelijkse routine drastisch hoeft om te gooien.

1. Rijd rustig en anticiperend

Hard optrekken, laat remmen en onrustig rijden verhogen het verbruik, vooral in stadsverkeer. Kijk daarom verder vooruit, laat het gaspedaal op tijd los wanneer een verkeerslicht op rood springt of het verkeer afremt, en probeer zo veel mogelijk een gelijkmatige snelheid aan te houden.

Schakel bij een handgeschakelde auto tijdig op, zonder de motor onnodig veel toeren te laten maken. Volgens het Franse milieu- en energieagentschap ADEME kan agressief rijgedrag in de stad tot 20 procent meer brandstof kosten dan rustig rijden.

2. Matig de snelheid op de snelweg

Bij hogere snelheden neemt de luchtweerstand sterk toe. Daardoor moet de motor meer energie leveren en stijgt het brandstofverbruik. Wie op de snelweg iets langzamer rijdt, kan dus merkbaar besparen en rijdt vaak ook rustiger.

Volgens ADEME kan 10 kilometer per uur langzamer rijden op een autorit van 500 kilometer, afhankelijk van auto en motor, 1 tot 3 liter brandstof schelen. Een cruisecontrol kan helpen om op rustige en vlakke wegen een constante snelheid vast te houden.

De besparing lijkt per rit misschien beperkt, maar kan voor automobilisten die vaak lange afstanden rijden op jaarbasis flink oplopen.

3. Controleer de bandenspanning

Zachte banden zorgen voor meer rolweerstand. De auto heeft dan meer brandstof nodig om dezelfde afstand af te leggen. Bovendien slijten banden sneller en kan het rijgedrag van de auto minder veilig worden.

ADEME schat dat een bandenspanning die 0,3 bar te laag is, het verbruik met ongeveer 1,2 procent verhoogt. Bij 0,5 bar te weinig loopt dit op tot circa 2,4 procent. a

Controleer de bandenspanning minstens één keer per maand, bij voorkeur wanneer de banden koud zijn, en altijd vóór een lange rit. De voorgeschreven waarden staan meestal op een sticker in de deurpost, bij het tankklepje of in het instructieboekje van de auto.

4. Maak de auto lichter

Een volle kofferbak, dakdragers of een dakkoffer die het hele jaar op de auto blijven zitten: ze kosten brandstof. Extra gewicht vraagt meer van de motor, terwijl spullen op het dak de luchtweerstand verhogen.

Haal een dakkoffer, dakdragers, skidragers of fietsenrek daarom van de auto zodra u ze niet meer nodig heeft. Volgens ADEME kunnen dergelijke accessoires het verbruik met 10 tot 20 procent verhogen, afhankelijk van de situatie.

Ruim ook de kofferbak regelmatig op. Zware spullen die u niet gebruikt — zoals gereedschap, sportmateriaal, dozen of flessen — hoeven niet permanent mee te rijden.

5. Laat de motor niet onnodig draaien

De motor stationair laten draaien tijdens een langere wachttijd kost brandstof zonder dat de auto vooruitkomt. Staat u langer stil, bijvoorbeeld voor een spoorwegovergang, in volledig stilstaand verkeer of terwijl u ergens wacht, dan is de motor uitschakelen vaak verstandiger — mits dat veilig kan en u het overige verkeer niet ophoudt.

Airconditioning: gebruik hem bewust

Airconditioning verhoogt het comfort, vooral op warme dagen, maar kan het brandstofverbruik met 1 tot 7 procent verhogen. Dat hangt af van de auto, de buitentemperatuur en de rijomstandigheden.

Het is niet nodig om de airco helemaal te vermijden. Wel helpt het om de temperatuur niet extreem laag in te stellen en een bloedhete auto eerst kort te luchten voordat u de airconditioning inschakelt.

Door deze gewoonten te combineren — rustig rijden, een gematigde snelheid, banden op de juiste spanning en een zo licht mogelijke auto — kan elke tankbeurt langer meegaan. Dat scheelt niet alleen geld, maar zorgt ook voor minder uitstoot en vaak voor een beter onderhouden auto.