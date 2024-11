Bitcoin zet Trump-rally voort richting 90.000 dollar

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin zet de opmars voort en breekt record na record. De grootste en bekendste cryptomunt van de wereld bereikte zondag voor het eerst een waarde van 80.000 dollar en nadert dinsdag een niveau van 90.000 dollar. De digitale munt profiteert van de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van afgelopen week. De oud-president heeft soepelere regulering van cryptovaluta beloofd en wil van de Verenigde Staten de cryptohoofdstad van de wereld maken.

Rond 06.30 uur noteerde de bitcoin bijna 2 procent hoger op 88.628 dollar, volgens gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Eerder op de ochtend was de cryptomunt ongeveer 89.600 dollar waard. De bitcoin is sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 5 november zo'n 30 procent in prijs gestegen en is dit jaar in waarde verdubbeld.