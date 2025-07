Fransman Vercher als eerste renner vertrokken in klimtijdrit Tour

LOUDENVIELLE (ANP) - Mattéo Vercher is als eerste renner vertrokken in de individuele klimtijdrit in de Tour de France. De Fransman van Team TotalEnergies staat laatste in het algemeen klassement en vertrok om 13.10 uur als eerste renner in de dertiende etappe. Roel van Sintmaartensdijk vertrekt als derde om 13.12 uur. Geletruidrager Tadej Pogacar vertrekt als laatste renner om 17.05 uur.

De eerste 3 kilometer van de 10,9 kilometer lange tijdrit van Loudenvielle naar Peyragudes is nog redelijk vlak. Daarna gaat het bijna 8 kilometer bergop met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent. Vooral de slotkilometer met stukken van 16 procent is lastig. De Tourorganisatie heeft aangekondigd dat de tijdslimiet is aangepast van 33 naar 40 procent van de snelste tijd.

Pogacar heeft na zijn indrukwekkende solo op Hautacam een voorsprong van 3.31 minuten op de Deen Jonas Vingegaard. De Belg Remco Evenepoel staat derde op 4.45 minuten van de Sloveen.