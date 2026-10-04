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Verstappen spreekt van "heerlijke zege" na "hectische race"

Sport
door anp
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SEPANG (ANP) - Max Verstappen heeft zijn doel bereikt in dit voor hem wat moeizaam verlopen seizoen. De viervoudig wereldkampioen wilde minstens één grand prix winnen en dat lukte in Maleisië, waar de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein werd verreden. "Ik ben ontzettend trots op het team. Dit is een heerlijke zege, zeker als je ziet hoe het dit jaar is gegaan", zei de Nederlander in het flashinterview op de baan.
De aanloop naar de race verliep nogal chaotisch. Er was uitstel door zware regenval en daarna door stilvallende auto's in de opwarmronden. Vervolgens had Verstappen, die ook voor het eerst dit seizoen van poleposition begon, een slechte start. Hij viel zelfs even terug naar de vierde plaats. "Het was heel hectisch, met allerlei verschillende zaken. Ik had geen power bij de start, dus het duurde even voordat ik op gang kwam", zei de coureur van Red Bull. "Het team maakte steeds de juiste beslissingen, ook met de banden. Ik kon geleidelijk steeds harder rijden en uiteindelijk de race controleren."
Kimi Antonelli eindigde als tweede achter Verstappen en de Italiaan van Mercedes verstevigde daarmee zijn leidende positie in het kampioenschap van de Formule 1. Hij liep uit op zijn teamgenoot George Russell, die in de slotfase van de race op het circuit van Sepang uitviel. Antonelli heeft 84 punten voorsprong op Russell en 106 punten op Lewis Hamilton (Ferrari). Verstappen staat nog steeds zesde, maar hij heeft wel evenveel punten als nummer vijf Lando Norris (McLaren), die een race meer heeft gewonnen.
Verstappen memoreerde ook nog even het succes van Red Bull als team. De Oostenrijkse renstal rijdt dit jaar voor het eerst met een zelfgebouwde motor. "Het is behoorlijk indrukwekkend dat we in het eerste jaar met onze eigen motor een race winnen."
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