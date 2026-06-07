ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Valse bommeldingen tijdens gespannen verkiezingen in Armenië

Samenleving
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 13:49
anp070626083 1
JEREVAN (ANP) - In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan, meldt het Armeense staatspersbureau Armenpress op basis van de autoriteiten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt niet wie er achter de meldingen zitten, maar stelt wel dat de verantwoordelijken proberen om de verkiezingen te beïnvloeden.
De parlementsverkiezingen staan onder spanning, omdat de stembusgang deels wordt gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De huidige regering zoekt meer toenadering tot de Europese Unie en het Westen, tot onvrede van Rusland. Het Kremlin heeft gedreigd met handelssancties.
De valse bommeldingen kwamen volgens het Armeense binnenlandministerie van buitenlandse telefoonnummers en mailadressen. "Zulke acties kunnen worden beschouwd als pogingen tot hybride beïnvloeding", aldus het ministerie. "Die zijn bedoeld om het normale verkiezingsproces te verstoren, angst en wantrouwen onder de bevolking te zaaien en overheidsinstellingen te overbelasten."
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading